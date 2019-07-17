MTV: كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور بديوان المحاسبة خلال شهر

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس لجنة المال و​الموازنة​ أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم ​الحكومة​ بملء الشغور في ​ديوان المحاسبة​ خلال شهر وزيادة إستثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة الـ6 أشهر".

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