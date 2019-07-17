مصرع 13 شخصًا جراء انهيار مبنى بسبب الأمطار الموسمية في بومباي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بومباي: ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى الثلاثاء في بومباي الى 13 قتيلًا الأربعاء، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الهندية. وكانت الحصيلة السابقة أشارت الى مقتل عشرة أشخاص.

وانهار مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة مكتظة بالسكان في دونغري في جنوب العاصمة الاقتصادية للهند، بعد تساقط أمطار غزيرة. والمبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، كان يُفترض أن يخضع لإعادة تطوير عقاري.

Advertisements

صرّح متحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث ساشيداناند غاودي "نجحنا في انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض هذا الصباح، ولدينا أمل في أن يكون هناك مزيد من الناجين".

في فترة الأمطار الموسمية التي تمتدّ من يونيو حتى سبتمبر أو حتى أكتوبر في الهند، تتكاثر انهيارات المباني الهشة التي لم تتم صيانتها.

وفي مطلع الشهر، انهار جدار على أحد أحياء بومباي الفقيرة بسبب الأمطار الموسمية مودياً بحياة 29 شخصاً. وقضى أكثر من مئتي شخص في الأيام الأخيرة جراء الأمطار الموسمية في جنوب آسيا.

