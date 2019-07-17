وفاة القاضي السابق ستيفنز الذي بقي 35 عامًا في المحكمة الأميركية العليا

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واشنطن: توفي القاضي السابق جون ستيفنز، الذي بقي حوالى 35 عامًا في المحكمة الأميركية العليا، مساء الثلاثاء عن 99 عامًا، كما أعلنت المحكمة العليا.

وأوضحت المحكمة في بيان أن القاضي الذي تقاعد في 2010 عن 90 عامًا، قد توفي في أحد مستشفيات فلوريدا نتيجة سكتة دماغية.

وكان هذا المقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية، المتخصص في قانون المنافسة، والذي عيّنه الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في 1975، انضم تدريجيًا إلى القادة الليبراليين، حتى إنه أصبح واحدًا من أبرز أصواتهم.

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وبينما أيّد إعادة عقوبة الإعدام في 1976، قرر في وقت لاحق حظرها على القاصرين أو الذين يعانون من مشاكل عقلية. وفي 2000، عارض قرار المحكمة الموافقة على الانتخاب المثير للجدل للجمهوري جورج بوش في مواجهة آل غور.

وقال الرئيس الحالي للمحكمة العليا القاضي جون روبرتس، في البيان، "لقد قدم إلى المحكمة مزيجًا لا لبس فيه من اللطف والتواضع والحكمة والاستقلالية".

والسنوات الـ 35 التي أمضاها جون ستيفنز في المحكمة العليا، جعلت منه القاضي الثالث الذي يمضي أطول فترة في خدمة القضاء في تاريخ الولايات المتحدة.

