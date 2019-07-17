موجز الصباح || قرارات جديدة تغير ملامح السعودية تماماً .. طليقة علي ربيع تشعل فيس بوك .. حرب تصريحات بين «هاني رمزي والمحمدي» .. أنغام ترد على نبأ انفصالها عن زوجها وعودته لطليقته .. شروط الزمالك لضم الحضري .. موعد انكسار الموجة الحارة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

نشر موقع الموجز في الساعات القليلة الماضية عدد من الموضوعات والأخبار التي لاقت إهتمام القراء ، تعرف عليها فيما يلي : -



خرج عن صمته وكشف المستور : خروجنا لم يكن فنيًا واتهم اللاعبين بالتقصير .. هاني رمزي في مرمى نيران «المحمدي وجارسيا»

أثارت تصريحات الكاتبن هاني رمزي عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق الجدل ، وصاحبها ردود فعل غاضبة من أحمد المحمدي، المدافع الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي وقائد منتخب مصر ، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، تيتو جارسيا .

حيث قال هاني رمزي : لا اتنصل من المسؤولية بل أنا جزء منها، كان يجب أن أوضح الكثير من الأمور للجماهير ولكن هذا لا يعفيني تمامًا، هناك بعض الأمور التي ظهرت في بعض البرامج وعبر مواقع التواصل الإجتماعي كان يجب أن يتم توضيحها، خروجنا لم يكن فنيًا، وأعتذر مجددًا للشعب المصري وأثق في أن منتخبنا سيشارك في كأس العالم 2022.

وكشف عدد من التفاصيل والكواليس الخاصة بمنتخب مصر في الفترة السابقة، و انتقد هاني رمزي في حواره، غياب الروح القتال عن لاعبي منتخب مصر، وأكد على أنه قام بتعنيف اللاعبين وقيامه بتقديم شكوى لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عن حالة المعسكر.

غضب المحمدي

وقال المحمدي في تصريحات لعدد من المواقع الرياضية : "تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي".

واختتم "كيف أرد على شخص قام بالتحدث عن لاعبيه والجهاز الفني بتلك الطريقة".

تحدثت عن «الخيانة الزوجية» .. طليقة الفنان «علي ربيع» تثير الجدل على «فيسبوك» .. متابعهة لها تهاجمها : لما يبقى فيه مشاكل بينك و بين جوزك تبقى بينك و بينه مش تقولي لمصر كلها

نشرت طليقة الفنان علي ربيع على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشوراً مطولاً عن الخيانة الزوجية وحقوق المرأة ، وانهالت التعليقات ما بين مدعمة لها ومهاجمة لها ، وجاء في المنشور : -

1- إذا خان الرجل "زوجته" رجم حتى الموت.

2- إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل.

3- إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.

4- إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.

5- إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.

6- إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.

7- إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.

8- لا يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.

9- إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

10- وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها.

11- وإذا افترقا لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم

12- مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فلا يحق له السطو عليه.

13- أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.

وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .

14- قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.

15- إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

16- و لأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.

17- و للدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.

18- و لأجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.

19- و لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.

وهاجمتها إحدى المتابعات لها على صفحتها تدعى Yomna Yasser قائلة :

ماشي انتي معاكي حق بس هل تعرفي ان في دينك المفروض لما يبقى فيه مشاكل بينك و بين جوزك تبقى بينك و بينه مش تقولي لمصر كلها ايش عرفنا ان علي طردك فعلا او مامته قالتله حاجة زي كده ما ممكن يكون انتي عملتي مصيبة سودة بس علشان تلحقي نفسك روحتي منزلة ان حيوان و انه طردتك علشان تطلعي نفسك مظلومة او ممكن يكون ما عملش كده اصلا و انتي عاملة كل ده علشان تتشهري زي بقية مرتات الممثلين اللي بيتطلقوا منهم علشان الشهرة انتي عاملة فيها انك تعرفي الدين و ايه حقوق الست في الإسلام اوكيه معاكي حق في النقطة دي انما الإسلام بيقول ان المشاكل بين الزوج و الزوجة تبقى سرية يعني مامتك نفسها ما تقوليلهاش بس انتي مبسوطة و انتي بتغظيه و كل شوية تنزلي بوستات زي كده و بتنزلي رضوى الشربيني و ما اعرفش ايه طب ما بقية مرتات الفرقة اللي هما أصحابك مفيش واحدة فيهم بتنزل انها اتخانقت مع جوزها و صفحاتهم كلهم برايفت انما هو كان سايبك تلبسي اللي انتي عايزاه و كان بيسيبك تمسحي صوره و كان بيسيبك تنزلي فيديو رضوى الشربيني هو على فكرة لو كان وحش كان خلاكي تمسحي البوست بتاع رضوى الشربيني ده و كان أجبرك تخلي صفحتك برايفت زي بقية اصحابك بس هو سابك تعملي اللي انتي عايزاه بس هقولك كلمة على فكرة انتي كده مش بتأذيه هو و بس لا انتي بتأذي نفسك لان لو انتي فاكرة نفسك هتتجوزي محدش هيرضي يتجوزك بعد العمايل اللي انتي بتعمليها دي كله هيقولك اتجوزها تطلعني وحش او لما نتخانق تمسح صورنا و تكتب عني حاجة وحشة و بتأذي بنتك هو انتي فاكرة لما تكتبي ابو بنتك وحش بنتك هتعيش كويس لا طبعا انتي كده بتأذيها و ممكن اصحابها يضايقوها و لما تعرف انك طلعتي ابوها وحش قدام الناس مش هتسامحك ولا ربنا هيسامحك لان عقاب الظلم وحش عموما قبل ما تنشري اي حاجة للشعراوي عن الظلم تبقي تقرأيها يمكن انتي اللي مقصودة بالكلام

موعد انكسار الموجة الحارة

أكد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم ستواصل ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال " عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " على قناة " دي إم سي"، إلى أن العظمي بالقاهرة 42 درجة مئوية.

وأكد أنه بدءا من غدا ستنكسر هذه الموجة الحارة، وستنخفض درجات الحرارة على من 3 إلى 4 درجات، وأن درجة الحرارة غدا ستكون 38 على القاهرة.

السعودية تغير جلدها .. المحلات التجارية تفتح «24 ساعة» . وهذه حقيقة عدم غلقها وقت «الصلاة» .. مختصون يحللون آثار القرار الجرئ

قالت صحيفة الرياض أن القرار الجديد لمد ساعات العمل في المحال التجارية لـ 24 ساعة يساهم في توفير 95 ألف وظيفة، كما سيساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى 100 مليار ريال، بحسب دراسة مبنية على تجربة العاصمة البريطانية «لندن» في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي، من خلال زيادة الفرص الوظيفية والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة، ورفع مستوى دخل سكان المدن.

وزير الشؤون البلدية والقروية يعدد مزايا القرار

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وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأكد القصبي في تصريحات نقلتها "واس"، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات وفقاص لما نشرته سكاي نيوز .

وتوقع القصبي أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي السياق ذاته توقع مختصون بالشأن الاقتصادي أن قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتبا عليه آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن وفقاً لما نشرته مجلة سيدتي .

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.



زيادة المكاسب الاقتصادية

ولفت الجبيري بأنه في حال الموافقة على توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية الاقتصادية سيزيد من المكاسب وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، ارتفاع العائدات، كما أنه إعادة تصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة كما أنه سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.

البلدية السعودية: العمل 24 ساعة لا علاقة له بأوقات الصلاة

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، إن قرار السماح بفتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة يتعلق بفتح المحلات والأنشطة التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل؛ وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة.

وأضاف خالد الدغيثر، في مقابلة مع "العربية"، بأن القرار لا علاقة له بإقفال المحلات التجارية أوقات الصلاة، وإنما يتعلق بالأوقات بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل، مؤكداً أن جميع القرارات السابقة في هذا الشأن نافذة.

أنغام ترد على أخبار انفصالها عن زوجها أحمد إبراهيم بعد عودته لطليقته: إيده علي كتفي زي ماهو دائماً ساندني

قررت أنغام أن ترد من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها إلى جوار زوجها الذي يضع يده على كتفها.

وكتبت أنغام مع الصورة : مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني .

الصور التقطتها أنغام في حفل الفنان محمد حماقي بجدة الذي أقيم قبل أيام، حيث كانت تتواجد هي وزوجها بصحبة حماقي ومدير أعماله.

الزمالك يعلن شروطه للتعاقد مع السد العالي .. هل ينجح «عصام الحضري» في تنفيذها

قال رئيس الزاملك في تصريحات تيلفزيونية بشأن انضمام عصام الحضري للقلعة البيضاء :" عصام الحضري عقد جلسة معي، وطلب الانضمام إلى الزمالك، مثلما حدث قبل الهروب إلى سويسرا".

وأكد رئيس الزمالك، أنه اشترط على عصام الحضري حارس مرمى النجوم السابق إحضار 5 عفاريت، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح :" قلت له موافق بشرط إحضار الـ 5 عفاريت، اللي بيصدوا لك الكرات".

من ناحية أخرى أكد رئيس الزمالك، أن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، طلب منه أمس الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، موضحا: " قعد معايا، وطلب الانضمام للفريق، زي ما حصل قبل ما يهرب لسويسرا، قلت لك موافق بشرط تجيب الخمس عفاريت اللى بيصدوا لك الكرات، لو جبتهم أنا موافق على التوقيع" وفقاً لما نشره اليوم السابع.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه عقد جلسة مع خالد جلال، وسلمه الأخير تقرير اللاعبين الراحلين والمستمرين، والصفقات التي يحتاجها الفريق للموسم المقبل، وبدأوا في التعاقد معهم فعليا، وسيتم الإعلان عن الراحلين بشكل رسمي عقب انتهاء بطولة الدوري العام".