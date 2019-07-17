تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية أن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقال نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) في بيان، إن كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم "آي كاي كاي" و"ميني ميركل"، سيتم تعيينها خلال حفل تسليم وتسلم في برلين اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا بعد أن باتت الثلاثاء دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع منذ عام 2013، أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

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وكانت ميركل صرحت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور بأنه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع، حيث قالت "وزير الدفاع يتولى القيادة والسلطة العسكرية.. لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغا لفترة طويلة".

وهذا هو أول منصب وزاري تتولاه كرامب-كارينباور، المولودة في ولاية سارلاند بالقرب من الحدود الفرنسية، والتي أصبحت شخصية بارزة في السياسة الألمانية.





وأصبحت أنجريت كرامب-كارينباور المرشحة المفضلة لخلافة ميركل منذ انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر/كانون الأول، وبعد إعلان المستشارة الألمانية أنها لن تسعى لولاية أخرى بعد انتهاء فترة ولايتها الحالية عام 2021.

ومع ذلك، فإن الإعلان عن تعيين كرامب-كارينباور البالغة 56 عاما على رأس وزارة الدفاع شكّل مفاجأة للبعض، خاصة وأنها تعرضت لانتقادات شديدة بعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار.