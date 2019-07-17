الجيش الليبي: بشائر النصر على مليشيات طرابلس خلال ساعات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الساعات القادمة تحمل بشائر النصر على المليشيات في طرابلس.

وقال المسماري، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "تمكنت قواتنا وفي كافة المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة وعليه استطاعت من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات المليشيات الإرهابية".

وتابع البيان أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهداف إرهابية في العمق الاستراتيجي للمليشيات.

Advertisements

وشدد البيان على أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقوات الجيش على كافة المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية، وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

واختتم البيان بالقول إن "الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية".

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية سمّاها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.



