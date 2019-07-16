السعودية: قرار يسمح للمحال "ضمنيا" بالعمل وقت الصلاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يوميًا ما يعني "ضمنيا" إلغاء إغلاق المحال وقت الصلاة ما أثار حالة من الجدل بالبلاد، الأمر الذي يُعدّ تغييرا جذريا في عمل الأسواق في البلاد التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل وأوقات الصلاة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونص القرار على "السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية -وفقا للاعتبارات التي يقدرها- كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".

ونقلت صحيفة الوئام السعودية على موقها الإلكتروني عن مصادر مطلعة، لم تسمها، القول إن "قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل أوقات الصلوات الخمس".

وأثار القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، واعتبر رافضون للقرار أن غلق المحلات وقت الصلاة تتفرد به السعودية لطبيعتها كقبلة للمسلمين، وأنه من أعظم أعمال الملك عبد العزيز آل سعود.

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بينما اعتبره آخرون أن القرار إيجابي لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد.

وكتب المحامي السعودي البارز، عبد الرحمن اللاحم، معلقا على القرار بـ"تويتر": "‏افتتاح المحلات 24 ساعة... معنى ذلك سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة".

وكانت المحلات التجارية بالسعودية قبل القرار، تُغلق أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.