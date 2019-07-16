أوقفت باحثة فرنسية إيرانية مقرها جامعة بو للعلوم المرموقة، في إيران ولم يسمح لها الاتصال بالموظفين القنصليين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الاثنين).
وقالت الوزارة في بيان إن «فرنسا تدعو السلطات الإيرانية للكشف كليا عن وضع السيدة (فاريبا) عادلخاه وتكرر مطالبها، خصوصا فيما يتعلق بالسماح فورا باتصال قنصلي».
وذكرت وسائل إعلام إيرانية خارج إيران إن عدلخاه، وهي عالمة أنثروبولوجيا، أوقفت بشبهة التجسس.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الايرانية توقف باحثة فرنسية - إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.