السلطات الايرانية توقف باحثة فرنسية - إيرانية

أوقفت باحثة فرنسية إيرانية مقرها جامعة بو للعلوم المرموقة، في إيران ولم يسمح لها الاتصال بالموظفين القنصليين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الاثنين).

وقالت الوزارة في بيان إن «فرنسا تدعو السلطات الإيرانية للكشف كليا عن وضع السيدة (فاريبا) عادلخاه وتكرر مطالبها، خصوصا فيما يتعلق بالسماح فورا باتصال قنصلي».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية خارج إيران إن عدلخاه، وهي عالمة أنثروبولوجيا، أوقفت بشبهة التجسس.