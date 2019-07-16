إسلام اباد ـ رويترز : فتحت باكستان مجالها الجوي لحركة الملاحة الجوية المدنية امس بعد القيود التي فرضتها على مدى أشهر في أعقاب مواجهة مع جارتها الهند. وجاء في مذكرة موجهة إلى موظفي المراقبة الجوية نشرت بموقع هيئة الطيران المدني الباكستانية “بدءا من الآن يُفتح المجال الجوي الباكستاني أمام جميع أنواع الملاحة الجوية وفق المسارات المنشورة بخدمة الملاحة الجوية”. ويعيد تحرك باكستان التي تقع في وسط ممر طيران حيوي الارتياح لشركات الطيران الدولية التي تأثرت المئات من رحلاتها لنقل الركاب والشحن يوميا بسبب القيود على المجال الجوي وزادت من ساعات السفر للركاب ورفعت تكلفة الوقود للشركات. وقالت وزارة الطيران المدني الهندية إنه بعد تحرك باكستان زالت كل القيود بالمجال الجوي في كلا البلدين. وقالت “بدأت الرحلات الجوية في استخدام المسارات الجوية المغلقة مما أعطى شركات الطيران تحررا ملموسا”. وأغلقت باكستان مجالها الجوي في فبراير بعد هجوم، نفذته جماعة متشددة، تتمركز في باكستان، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير مما تسبب في مواجهة مسلحة بين البلدين المسلحين نوويا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام آباد تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.