820 مليونا يعانون من الجوع في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الطبعة الجديدة للتقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 820 مليون شخص لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام خلال عام 2018، فيما كان عددهم خلال العام السابق 811 مليونا، وهي السنة الثالثة التي تتزايد فيها نسبة الجوع على التوالي.

وصدر التقرير من قبل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقرير فإن الحالة مقلقة للغاية في أفريقيا التي تظهر أعلى معدل جوع في العالم، والذي يستمر في الارتفاع ببطء، ولكن بثبات في جميع المناطق دون الإقليمية تقريبا. ويعيش أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية «أكثر من 500 مليون» في آسيا، معظمهم في بلدان جنوب آسيا.