رئيس العراق أكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أهمية الحوار في تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، مشدداً على "أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البناء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة".
وأعرب عن ثقته بـ"تحقيق التوافق بين الجهات السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".
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