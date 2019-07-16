رئيس العراق أكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل

أكد الرئيس ​العراق​ي، ​برهم صالح​، لرئيس حكومة ​إقليم كردستان​ العراق، مسرور بارزاني، أهمية الحوار في تسوية الخلافات بين ​بغداد​ و​أربيل​، مشدداً على "أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار ​البناء​ لحل كافة القضايا العالقة بين ​الحكومة الاتحادية​ وحكومة الإقليم، وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة".

وأعرب عن ثقته بـ"تحقيق التوافق بين الجهات السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".