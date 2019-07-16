التحالف يسقط 3 طائرات حوثية بدون طيار تجاه السعودية

نجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الثلاثاء، في اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.

والإثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإيرانية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية، نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.

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ووجهت قوات التحالف العربي الفترة الماضية ضربات قاسية للحد من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال تدمير منصات صواريخ وغرف تحكم للطائرات المسيرة.

وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيا الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.

وفي مشهد تكرر مرارا، صعّدت المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا من انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة لهدنة هشة في الحديدة (غرب)، جاءت بناء على اتفاق ستوكهولم (ديسمبر/كانون أول 2018)، وذلك بالتزامن مع جولة مكوكية يجريها جريفيث، لإنعاش اتفاقية السويد من الفشل.

غير أن التصعيد الحوثي تجاوز الحدود من خلال محاولات بائسة لتنفيذ عمليات إرهابية بطائرات الدرون المسيرة والصواريخ البالستية صوب الأراضي السعودية.