في إجراء جديد…السعودية ترفع حظر التنقل خارج مكة وجدة والمدينة على المعتمرين

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء في بيان له عن القرار الجديد، جاء فيه أنه “قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة”.

وجاء الاستثناء الجديد، بمرسوم ملكي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فيما يأتي قرار الحكومة السعودية بالتزامن مع بدء استقبال السعودية للمعتمرين والحجاج لموسم حج 2019.

وبدأت السعودية منذ أيامباتخاذ إجراءات تجاه الحجاج القادمين إليها، فإلى جانب التشديدات الأمنية، جددت المملكة إعلام الحجاج بمنع “الرموز السياسية” خلال موسم الحج وآداء مناسكه، وهو الإجراء الذي أخبرت به كل الحجاج القادمين إليها.