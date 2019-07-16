فتحت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، الباب أمام المعتمرين بالتنقل خارج نطاق مكة المكرة والمدينة المنورة وجدة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء في بيان له عن القرار الجديد، جاء فيه أنه “قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة”.
وجاء الاستثناء الجديد، بمرسوم ملكي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فيما يأتي قرار الحكومة السعودية بالتزامن مع بدء استقبال السعودية للمعتمرين والحجاج لموسم حج 2019.
وبدأت السعودية منذ أيامباتخاذ إجراءات تجاه الحجاج القادمين إليها، فإلى جانب التشديدات الأمنية، جددت المملكة إعلام الحجاج بمنع “الرموز السياسية” خلال موسم الحج وآداء مناسكه، وهو الإجراء الذي أخبرت به كل الحجاج القادمين إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر في إجراء جديد…السعودية ترفع حظر التنقل خارج مكة وجدة والمدينة على المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.