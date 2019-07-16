ماذا قال غريزمان عن ميسي بعد انضمامه للبارسا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، أن فريق برشلونة الذي انضم إليه في الأيام الأخيرة، يختلف عن كل الفرق الأخرى.

وقد أجرى غريزمان مقابلة مع قناة "البارسا" وسيتم بثها كاملة مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر النادي الكلتالوني مقتطفات من حديث غريزمان، حيث قال "برشلونة يختلف عن كل الفرق، من المؤكد أننا سنستمتع خارج وداخل الملعب، لقد انضممت إليه لمساعدة الفريق بكل ما أملك".

وتابع "أرغب في اللعب أمام جماهيري الجديدة، وهم يدركون أنني سأقدم كل ما أملك في الملعب، وسوف نستمتع جميعًا بالعمل معًا".

Advertisements

وواصل "أرى أن ميسي رقم 1 في العالم. ليبرون هو واجهة السلة في دوري المحترفين الأميركي، وليونيل هو واجهة كرة القدم".

وأتم "ميسي لديه قدرات مختلفة عن الآخرين، ولا يمكننا رؤية لاعب مثله سوى مرة واحدة كل 30 سنة أو أكثر".

يذكر أن غريزمان انضم إلى برشلونة، يوم الجمعة الماضي، مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو.