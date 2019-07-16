الجيش الليبي يعلن تحرير محور ”الزطارنة“ جنوب طرابلس

أكد مصدر عسكري ليبي، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الليبي حررت محور ”الزطارنة“ جنوب طرابلس من الميليشيات التي تتمركز فيه.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب نشر على صفحة المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وبحسب البيان، فإن قوات اللواء التاسع استطاعت، اليوم الإثنين، أن تطرد ميليشيات حكومة ”الوفاق“ من محور الزطارنة نهائيًا، بعد معارك استمرت لساعات دمر فيها العديد من الآليات، وخلفت قتلى في صفوف الميليشيات.

وأشار المركز الإعلامي في بيانه إلى أن معارك قوية تدور أيضًا في محور عين زارة القريب من وسط العاصمة الليبية.

وأكدت بيانات عسكرية لقيادات من الجيش الليبي بدء المرحلة الحاسمة من تحرير طرابلس، وأن الأمر متوقف على صدور الأوامر النهائية من قيادة الجيش بتنفيذ تلك المرحلة.