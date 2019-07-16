مسؤول بحريني يعتبر قطر «الأشد خطراً» على مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه في تويتر «الدولة المارقة، التي وجهت سلاحها وأموالها وإعلامها ضد مجلس التعاون ودوله، باتت هي مصدر الشر والخطر الأشد داخل البيت الخليجي»

وعتبر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن قطر أصبحت الدولة «الأشد خطراً» على مجلس التعاون الخليجي، وذلك رداً منه على برنامج بثته قناة قطرية مساء الأحد، حمل «أكاذيب واضحة ومغالطات فجة».

وأضاف الوزير البحريني، أن البرنامج ما هو إلا «حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وأشار إلى أنه «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى بكل دأب لتقويض مسيرته، وإثارة الفتنة بين دوله، وشق وحدة الصف بين شعوبه».

مواجهة

وشدد الشيخ خالد آل خليفة، على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على «مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة، وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها».

كما أكد على ضرورة «إلزامها بالتجاوب، وبكل شفافية، مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقّعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه».

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وكان وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أكد بدوره، أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدار من خارج البحرين، وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة، وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وأشار وزير شؤون الإعلام، إلى أن شبكة الحسابات المشبوهة هذه، ومنها حساب يدعى «نائب تائب»، الذي يحمل صورة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، لا ترتبط ببعيد أو قريب بالأمير، ويسعى من خلالها أصحاب الحساب المغرض، إلى استغلال صورة رئيس الوزراء ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب، لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البحرين، ووحدة صف شعبها الوفي.

تحريض

وأكد الرميحي، أن المحاولات البائسة للإساءة إلى الرموز الوطنية، والتحريض من خلالها على شق الصف الوطني، وتهديد السلم الاجتماعي، لن تحقق مآربها الدنيئة، في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته، والرفض الشعبي لما تروجه تلك الحسابات من معلومات مغلوطة، يعلم الجميع زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع.

إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام، أن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية (ما خفي أعظم)، والذي بثته عن البحرين، ما هو إلا أسلوب إرهابي، يحث على الكراهية، ويحرض على الفرقة وشق وحدة الصف الوطني، وهذا ما يؤكد أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل، وهذا سيؤدي حتماً إلى تصعيد ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.

ويعد برنامج «ما خفي أعظم» من البرامج المعروفة بتزوير الحقائق وتزييف التاريخ، ولي عنق الحقيقة لصالح أهداف تنظيم «الحمدين». وتسعى قطر بقوة لإثارة الفتنة وتأجيج النعرات الطائفية، وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد البحرين، ليضاف هذا البرنامج إلى أكثر من 980 تقريراً بثتها القناة ضد المملكة منذ عام 2011، وحتى عام 2017.