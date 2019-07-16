كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. انخفاض بورصة قطر عند الإغلاق وتراجع أسهم 24 شركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداولات الاثنين، على تتراجع بنسبة 0.04 %، عند مستوى 10595.55 نقطة، فاقداً نحو 4.65 نقطة، وسط تراجع 4 قطاعات.

وتم التداول على أسهم 46 شركة ، ارتفعت منها أسهم 16 شركة، وتراجعت منها أسهم 24 شركة ، بينما استقرت أسهم 6 شركات.

وسجل حجم التداولات نحو 52,258,929 سهم ، بينما بلغت قيمة التداولات نحو 162,570,051.26 ريال ، بعدد صفقات بلغ نحو 5.079 صفقة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32 %، بينما نزل مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.45 %، وصعد مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.18 %، وهبط مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.54 %، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.17 %، و تقلص مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17 % ، وانخفض قطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09 %.

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وتصدر سهم الإسلامية القابضة التراجعات بـ3.08 بالمائة، فيما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ10 بالمائة.

وتعلن الشركات المدرجة في بورصة قطر، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، عن بياناتها للنصف الأول 2019 بعد نتائج مخيبة في الربع الأول الماضي، إذ تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

وتعاني بورصة قطر إلى جانب تبعات المقاصة العربية، من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندر آند بورز" أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس كثيرا من الخسائر.