يوفنتوس يتوصل لاتفاق نهائي لخطف دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، إن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أياكس مع التفاصيل النهائية فيما يتعلق بشروط الدفع والمقابل المادي، وتم تحديد وصول دي ليخت مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشبكة "في اليوم التالي سيخضع دي ليخت للفحوصات الطبية وسيوقع على العقود، حيث ستتكلف الصفقة 75 مليون يورو".

وأفادت تقارير صحفية سابقة، بأن دي ليخت توصل لاتفاق شخصي مع يوفنتوس، لتوقيع عقود لمدة 5 سنوات، مقابل 12 مليون يورو كراتب سنوي.

وأشعل دي ليخت صراعًا شرسًا في الميركاتو، بعد تألقه في صفوف أياكس أمستردام ومع المنتخب الهولندي، وكانت أبرزها باريس سان جيرمان، برشلونة، ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتهي به المطاف في صفوف البيانكونيري.