الرشيد يصدر بيانا بشأن سلف المتقاعدين

اصدر مصرف الرشيد، الثلاثاء، بيانا بشأن السلف التي يمنحها للمتقاعدين، فيما نفى توقفها.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مستمر بمنح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) مليون كحد ادنى و(٨) مليون كحد اعلى"، مبينا ان "تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولاتمنح لخلفه".

Advertisements

واضاف ان "هذه السلفة تمنح لحاملي بطاقة (نخيل ) حصرا"، داعيا "كافة الراغبين الى التسليف مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".

وكان مصرف الرشيد اعلن، في وقت سابق، عن اطلاق سلف العشرة مليون دينار للموظفين، فيما نشر التعليمات الخاصة بهذه السلفة.