اصدر مصرف الرشيد، الثلاثاء، بيانا بشأن السلف التي يمنحها للمتقاعدين، فيما نفى توقفها.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مستمر بمنح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) مليون كحد ادنى و(٨) مليون كحد اعلى"، مبينا ان "تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولاتمنح لخلفه".
واضاف ان "هذه السلفة تمنح لحاملي بطاقة (نخيل ) حصرا"، داعيا "كافة الراغبين الى التسليف مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".
وكان مصرف الرشيد اعلن، في وقت سابق، عن اطلاق سلف العشرة مليون دينار للموظفين، فيما نشر التعليمات الخاصة بهذه السلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرشيد يصدر بيانا بشأن سلف المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.