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أوسيتيا الجنوبية ستفتتح سفارة لها في دمشق قريباً

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أعلنت أوسيتيا الجنوبية أنها ستفتتح سفارة لها في دمشق قريباً، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "​ريا نوفوستي​" الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية ديمتري ميدوف، قوله: إن بلاده تنسق مع ​الحكومة السورية​ لافتتاح سفارة لها في دمشق. ولم يحدد ميدوف تاريخ فتح السفارة، إلا أنه أشار إلى أن البعثة الدبلوماسية قيد الإنشاء من أجل بدء مهامها رسمياً في دمشق.

وكانت سورية اعترفت، في أيار من العام الماضي، بدولتـي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأعلنت إقامة علاقات دبلوماسيـة معهما، وقام الرئيس الأوسيتي، أناتولي بيبيلوف، بزيارة رسمية إلى دمشـق، في تمـوز 2018، وأجرى مباحثات مع الرئيس ​بشار الأسد​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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