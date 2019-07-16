شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه رغم ضخامة الإنفاق الموجه للقطاع الطبى تظل غياب الرقابة وضعف الإدارة الحكومية عائق كبير يواجهه رواد مستشفى حمد الطبى الذى يعد من أهم مستشفيات الدويلة الخليجية، خصوصا انتشار التدخين فى الطرقات وغرف المرضى، والسماح بدخول أطعمة غير صحية للعنابر المجهزة طبيا.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن عدد من المواطنين واشتكوا من مخاطر إدخال الأطعمة والحلويات والمشروبات الغازية للمرضى فى مستشفيات حمد الطبية، الأمر الذى ينعكس سلبا على صحتهم ويفشل الخطة العلاجية التى يضعها الفريق الطبى المعالج، لافتين إلى أن الأطعمة والشوكولاتة والزهور أبرز ما يصطحبه الزائر للمريض المقيم في مستشفيات حمد الطبية، والذين لا يجدون من يمنعهم من إدخال هذه الأطعمة للمرضى.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن الأطعمة ربما تكون أقل ضرار إذا ما قورنت بالسماح بالتدخين وعدم منعه داخل المستشفى، ناهيك عن قيام البعض باستخدام ملطفات الجو والبخور بغرف المرضى، الأمر الذى قد يضر بصحتهم.