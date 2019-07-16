شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تفضح أكاذيب «الجزيرة» وتطالب بردع قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس (الإثنين) أن برنامج «ما خفي أعظم» والذي بثته قناة الجزيرة مساء أمس الأول وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

وشدد آل خليفة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.