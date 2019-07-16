تفكيك وزارة عمارة.. قانون يحرمها من أهم مديرياتها

صدر أخيرا قانون جديد يحدث وكالة وطنية للتجهيزات العامة، عبر فصل مديرية التجهيزات العامة عن وزارة النقل والتجهيز.

المديرية، التي أصبحت في السنوات الأخيرة الأداة التي يلجأ إليها عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، خاصة التعليم والصحة، لتنفيذ مشاريعها الخاصة بإقامة بنيات جديدة؛ أصبحت، بناء على هذا القانون، وكالة مستقلة يسيّرها مدير ومعه مجلس للإدارة.

وينصّ القانون، الذي يحرم وزارة عمارة من أهم مديرياتها، على انتقال جميع الممتلكات والبنايات والموظفين المركزيين والجهويين التابعين لهذه المديرية، إلى الوكالة الجديدة، والتي ستصبح الأداة الموضوعة رهن إشارة جميع القطاعات الحكومية، لإنجاز مشاريع بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والملاعب الرياضية والبنايات الإدارية