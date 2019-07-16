وكالات- أعلنت السلطات الأمنية أن أجهزة مكافحة الإرهاب الشرطية إستولت في إطار عملية أمنية مشتركة في عدة مدن بشمال إيطاليا، على "أسلحة تستخدم في الحروب"، من بينها "بنادق أوتوماتيكية حديثة الصنع وصاروخ أرض-جو" كانت بحوزة عناصر يمينية متطرفة.
وذكرت السلطات أن العملية الأمنية إنطلقت في أعقاب تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في مدينة تورينو (شمال غرب) تتعلق ببعض المقاتلين الإيطاليين الذين شاركوا في حرب دونباس (شرقي أوكرانيا).
وذكرت أن مكاتب (ديغوس) في كل من ميلانو وفاريزي وبافيا ونوفارا وفورلي شاركت في هذه العملية، بتنسيق من مكتب المدعي العام في تورينو.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها صاروخ "أرض - جو"، الشرطة الإيطاليّة تضبط "ترسانة حرب" من عناصر يمينيّة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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