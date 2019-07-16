كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تعثر على صاروخ قطري أثناء اقتحامها لمخزن أسلحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية أن قوات خاصة تابعة للشرطة استولت على مخزن للأسلحة يحتوي على صاروخ جو-جو وبنادق أوتوماتيكية ومواد تحمل رموزا نازية.

واعتقلت الشرطة، صباح اليوم الاثنين، 3 أشخاص بينهم إيطاليان، أحدهما ينتمي لحزب سياسي إيطالي من الفاشية الجديدة، وآخر سويسري. وتعتقد الشرطة أن الموقوفين حاولوا بيع الصاروخ في السوق السوداء.

يذكر أن صواريخ مماثلة توجد في حوزة القوات القطرية، ويبلغ وزن الصاروخ نحو 800 كيلوغرام، وتبلغ تكلفته زهاء 500 ألف يورو.