الحسناوي تكشف بالوثائق انها اول من اوقف طمر النفايات بالتويثة

كشفت النائبة اكتفاء الحسناوي، الاثنين، انها اول من اوقف طمر النفايات بالتويثة، مبينة ان ضعاف النفوس واعداء النجاح شنوا حملة ضدها لتزييف الحقيقة.

وقال الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اول من أوقف طمر النفايات بالتويثة بعهد الحكومة السابقة والوزير السابق، في اول شهر من دخولها البرلمان".

واضافت انها "تمكنت من إيقاف خطا علمي لو حدث لسبب كارثة بيئية"، مشيرة الى انها "خاطبت رئاسة محلس النواب بعد جمع التواقيع وحسب الدستور وتم مفاتحة رئيس الوزراء السابق لإيقاف الطمر".

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وتابع ان "ضعاف النفوس واعداء النجاح يشنون حملة ضدنا ويزيفون الحقيقة"، مخاطبة هؤلاء بالقول "تباً لكل من يسيء للشرفاء ويترك الفاسدين يعبثون ويزيفون".



