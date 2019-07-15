الان تتابع مجلس الشورى البحريني يدين محاولات “الجزيرة” لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى البحريني عن إدانتها الشديدة للمحاولات الفاشلة لقناة “الجزيرة” ببث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة بهدف بث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب. وقالت: “المحاولات الفاشلة لقناة “الجزيرة” لن تنال من وحدة شعب البحرين الذي يقف بمختلف أطيافه متماسكًا ومتحدًا خلف قيادته الحكيمة”. وتابعت: “إصرار قناة الجزيرة على بث برامج وأفلام تمس وحدة الصف وتماسك الشعب البحريني يؤكد سيرها على نهج عدائي لا يعكس أي التزام بالعادات التي عُرفت بها دول مجلس التعاون الخليجي”.

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