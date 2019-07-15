المملكة السعودية / مقتل مدرّبٍ مغربي داخل أحد الأندية الرياضيّة بالرياض

وكالات- أكدت تقارير إخبارية سعودية أن الجهات الأمنية في المملكة فتحت تحقيقًا بمقتل مدرب يحمل الجنسية المغربية، على يد شاب اقتحم مساء أمس، الأحد 14 جويلية 2019، النادي الذي يعمل به المدرب في جنوب غرب الرياض حيث باغته بطعنة قاتلة بالعنق.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شهود عيان تأكيدهم "إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، لم يتم الكشف عن هويته ، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى".

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وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وقامت بإغلاق النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية المدرب ولا هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.