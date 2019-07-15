الجيش الجزائري يُوقف 5 أشخاصٍ خطّطوا لهجماتٍ إرهابيّة تستهدف متظاهرين

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، عن إيقاف 5 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف متظاهرين سلميين، في كافة مناطق البلاد، باستعمال عبوات متفجرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، أن "مصالح الجيش الوطني الشعبي أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شرق البلاد".

وأوضح بقوله "يتعلق الأمر بإرهابيين غير مبحوث عنهم خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف متظاهرين سلميين عبر مختلف مناطق الوطن، وهذا باستعمال عبوات متفجرة".

وتشهد الجزائر احتجاجات كبيرة منذ أكثر من 4 أشهر تطالب برحيل رموز النظام السابق ومحاسبة المفسدين، قبل الشروع في استحداث هيئة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

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وكان قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أحد الوجوه التي يطالب المحتجون برحيلها، قد تعهد في أكثر من مناسبة بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فيفري الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من أفريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. بحسب الدستور.

وفي الأول من جوان الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من جويلية نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة ابن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من جويلية الجاري.