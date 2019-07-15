شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة وزير التجارة الأمريكي..قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس، بعد فشل الإدارة بإدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة إن.بي.سي نيوز الإخبارية اليوم (الإثنين).

وكان روس يقف إلى جانب ترمب الخميس الماضي لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية، بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك الشهر الماضي.

وقالت إن.بي.سي نيوز نقلا عن عدة مصادر لم تسمها اليوم، إن ترمب أبلغ مساعدين وحلفاء إنه يفكر في إقالة روس «في موعد أقربه هذا الصيف».