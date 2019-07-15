شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: آلية جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)قالت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) إن أطراف الحرب في اليمن اتفقت على «آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد» حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان: أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير الماضي.
من جهة ثانية وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر.
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