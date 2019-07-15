قرقاش: نشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها

لفت وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "أننا نشفق على استراتيجيات ​الدوحة​ التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، نشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه، التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة و​المال​".

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