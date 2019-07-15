جبارين: "التهريف على أنفاس الحركة الوطنية موجودٌ بالجبهة منذ سنوات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لنصرة التجمع ميدانيا وبرلمانيا"، حسن جبارين (أبو ذر الغفاري)، عدم ارتياحه من محاولات تشكيل القائمة المشتركة للانتخابات المقبلة، كما أبدى استياءه مما وصفه بـ"صفقة تصفية" لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، من قِبَل لجنة الوفاق والجبهة على وجه الخصوص.

واعتبر جبارين أن "ما يتم في الآونة الأخيرة؛ محاولة لتصفية نشاط الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني أولا، وتصفية شريانها الرئيسي، حزب التجمع الوطني الديمقراطي".

وقال جبارين لـ"عرب 48"، حول الحملة التي بادر هو لإنشائها، لينضم إليها عدد من القياديين الوطنيين: "الفكرة بدأت حين تساءلتُ في صفحتي في ’فيسبوك’؛ من أنصاري لنصرة التجمع ميدانيا وبرلمانيا؟ فحصلت تفاعلات من قِبل الأصدقاء والعديد منهم تجاوب إيجابيا وتفاعلت معهم، منهم خليل أبو خليل والمهندس سليمان الفحماوي من الأنصار تاريخيا، و محمد إبراهيم جبارين، ومحمد أحمد محاميد، وصالح إبراهيم جبارين، وعمر إبداح، من أبناء البلد السابقين".

وذكر أنه "ليس بالضرورة أن تكون رئاسة القائمة المشتركة حِكرًا على حزب الجهة، من الممكن أن تكون تناوبا وهذا يعزز العلاقات بين الأحزاب، ويعزز العلاقة في ما بينهم، ولكن التهريف التاريخي منذ 50 عاما على أنفاس الحركة الوطنية، موجودٌ بالجبهة، وكنا نأمل بين الفترة والأخرى أن يختفي، ولكن بعد أن فرضت أبناء البلد التعددية، وأنشأنا أبناء البلد لأجل الشعب الفلسطيني، قوبلنا بعداء محكم من قبل الجبهة".

وقال إن "الحملة جاءت لأننا رأينا بشكل واضح أن التجمع مستهدف من قِبل الحكومة أولا، وهذا باعتراف الحزب الحاكم، وحزب الليكود أكمل المسيرة لمحو التجمع ما بعد الانتخابات، ومن قبل الجبهة أيضا، وأنا أوضح هنا، أن هذا بدون علاقة بينهما وبدون تنسيق وتفاهم وأؤكد أنني لا أتهم أحدا بالتنسيق مع جهات أخرى، وحين أقول الجبهة لا أقصد كل الجبهة، وإنما الجهاز البيروقراطي المتحكم بمركز القرار في الحزب الشيوعي والجبهة، وهؤلاء لا يفرقون ولا يكترثون بالعواقب، فالمصلحة الذاتية الفئوية لديهم فوق الكل".

واعتبر جبارين أن "لجنة الوفاق هي بمثابة صك انتداب على جماهيرنا وعلى التجمع تحديدا، وهذه صيغة موبوءة، وجهُها الظاهر أخضر، ولكن لها أهدافا مبطنة. لجنة الوفاق خُدعت، وبالتأكيد إذا تحدثنا عن القسم الأكبر من أعضائها".

وأضاف: "حركة أبناء البلد في عام 1973، قررت لأول مرة خوض الانتخابات البلدية في أم الفحم، وكان هناك تفاوض بيننا وبين القائمة الشيوعية الجديدة آنذاك، (لكي) نخوض الانتخابات معا بقائمة واحدة، ولكن بعد طول انتظار، راوغ الحزب الشيوعي عند ترتيب القائمة، واستمر الحديث بيننا وبينهم على الهوامش فقط، ولكن وفدنا أصر في نهاية المطاف أن يكون الحديث عن ترتيب القائمة، ولكن في نهاية المطاف انتهى الأمر بفضّ الشراكة من قِبَل الحزب الشيوعي، وأُلغيت المفاوضات، وها هو السيناريو يعيد نفسه اليوم مع التجمع بنفس الأسلوب من عشرات السنين".

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وتابع: "لما رأيت كل هذه الأحداث تعيد نفسها من عشرات السنين، كتبت رسالة إلى نفسي، فسّرت فيها كل المجريات المتوقعة، والسؤال الذي يُطرح هنا، لماذا وقع التجمع مع لجنة الوفاق؟ وهنا لست أدافع عن أحد، إنما أقول كلمة الحق؛ قيادة التجمع ومن ضمنهم جمال زحالقة، كانوا يطرحون فكرة القائمة المشتركة من عشرات السنين، وكان هدفا إستراتيجيا لهم، والتجمع ضحّى من أجل إقامة القائمة المشتركة".

وقال جبارين إن "شق القائمة المشتركة كان مفتعلا من قِبل الطيبي، وقضية التناوب كانت مقصودة والجبهة صمتت عليها، ولم تكن لها كلمة صارمة. موقف الحركة الإسلامية والنائب إبراهيم حجازي كان مشرفا في قضية التناوب. من خلق أزمة الثقة بين الأحزاب وبين الجماهير، كانتا الجبهة والعربية للتغيير".

وتابع: "دفعنا ثمنا من أجل التعددية، ولكن (بسبب) الجهاز البيروقراطي في الجبهة، يبدو أنهم لا يعترفون بالتعددية حتى اليوم، وهناك تحجّر. لدينا العديد من الإمكانيات ضمن حملتنا نطلب أفضلها، وهو التوصل لاتفاق خلال لجنة الوفاق، ونحن نتحدث باسم الحركة الوطنية أنه لن نقبل بأن تُمس كرامة الحركة الوطنية المُعبَّر عنها اليوم باسم التجمع برلمانيا، لذلك مبادرتنا كانت كشبكة أمان للحركة الوطنية والتجمع خاصة، الحركة الوطنية دُفع ثمنها آلاف من ساعات السجون والتعذيب من أقبية المخابرات، لا نسمح بالتطاول على هذه القامة الوطنية".

وعن الخطوات المُقرّر اتّخاذها قال جبارين: "سنعمل على إقامة مهرجان مركزي في أم الفحم، لنصرة التجمع وللتصدي لحملة الاستهداف التي يتعرضون لها من قبل الجبهة، (...) لكننا في أوج التحضير لهذا المهرجان، وأدرس شخصيا أن يكون للحركة الوطنية برنامج جاهز، لأي سيناريو قد يحدث مستقبلا، لقائمة وطنية تحالفية مستقلة يكون عامودها التجمع ونوفر لها كل أسباب النجاح".

ووصف جبارين دعوات المقاطعة بأنها "دعوات يائسة وبائسة لمقاطعة الانتخابات، هذا أضر ما يمكن أن يكون لخدمة القضية الفلسطينية، وأكثر من ذلك، من أضرّ بالحركة الوطنية في الانتخابات هي المقاطعة من أبناء الحركة الوطنية أنفسهم، كمن يطلق النار على قدمه، (إذ إنهم) قللوا من حجمهم الطبيعي، وقائمة التجمع والموحدة خسرتا معًا 3 مقاعد على الأقل بسبب الانشقاق، وأيضا لسبب مهم جدا، وهو أن تيار المقاطعين كبير من الحزبين، التجمع والحركة الوطنية والإسلامية، ورأى فيها المنقسمون فرصة لإسقاط تمثيل القائمتين".

وختم بالقول: "نتمنى أن يكون الحل متفقا عليه مع لجنة الوفاق، والمفاوضات جارية حتى الآن، والأمر المتفق عليه أنه لا قائمة مشتركة دون التجمع، وأدعو كل أبناء الحركة الوطنية أن يشكلوا شبكة أمان للتجمع والحركة الوطنية، فالمقاطعة وعدم التمثيل في الكنيست هو كأنك ترقص بالعتمة، لا يسمعك أحد ولا يراك، ومن يدعي أنه بعد قانون القومية لم يعد لنا مكان في الكنيست، فهو (بذلك) يستجيب لمطالبهم (السلطات الإسرائيلية)، وينفذ أوامرهم، على العكس نحن نريد أن نكون شوكة في حلوقهم هناك".