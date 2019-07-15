الحشد الشعبي يعلن اعتقال قياديين من 'داعش' في كركوك

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال قياديين من "داعش" في محافظة كركوك.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من استخبارات قاطع الشمال للحشد الشعبي واللواء 61 في الحشد ومديرية استخبارات الداخلية تمكنت خلال عملية نوعية من القاء القبض على قياديين بتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.