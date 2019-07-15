عمليات بغداد تعلن افتتاح سيطرة 'جكور' أمام مركبات الحمل بدءاً من يوم غد

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق من سائقي مركبات الحمل بإنه سيتم افتتاح سيطرة (جكور) طريق (بغداد – ديالى) بعد ان تم إعادة تأهيلها".

واضافت القيادة، أن "السيطرة ستفتح اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء ١٦ تموز" .

