عمليات بغداد تعلن افتتاح سيطرة 'جكور' أمام مركبات الحمل بدءاً من يوم غد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، افتتاح سيطرة جكور الواقعة على طريق بغداد ديالى أمام مركبات الحمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق من سائقي مركبات الحمل بإنه سيتم افتتاح سيطرة (جكور) طريق (بغداد – ديالى) بعد ان تم إعادة تأهيلها".
واضافت القيادة، أن "السيطرة ستفتح اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء ١٦ تموز" .
واضافت القيادة، أن "السيطرة ستفتح اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء ١٦ تموز" .
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