شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: الوقت ينفذ لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بركسيل)

قالت بريطانيا اليوم (الإثنين) إنه ليس هناك متسع كبير من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بينما لمحت إيران إلى أنها ستستأنف برنامجها النووي إذا لم تبذل أوروبا مزيدا من الجهد لإنقاذ الاتفاق.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل : "لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية. .. لكن يتبقى قدر ضئيل (من الوقت) لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة".

وسيسعى اجتماع بروكسل إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات، وبدء حوار وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.