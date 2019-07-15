معلومات الـMTV: سنشهد على زيارات لأكثر من سياسي لبناني إلى السعودية قريبا

كشفت معلومات الـ"MTV"، "أنّنا سنشهد على زيارات لأكثر من سياسي ​لبنان​ي إلى ​السعودية​ قريبًا".

وكان ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد التقى في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهميّة الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.