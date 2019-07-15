فنيش استقبل وفدا من الشبكة الرياضية في بلدية صيدا وجوارها

استقبل وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، في مكتبه في الوزارة، وفدا من الشبكة الرياضية في ​بلدية صيدا​ وجوارها، ضم رئيس مركز عدرا الرياضي هيثم ضحى وامين السر زينب كيوان ومدير مجمع فور بي فراس ياسين وأمين الصندوق السيغال محمد كوسا. وتم عرض لنشاطات النوادي في صيدا وضواحيها ودعوة للوزير فنيش لحضور بطولة الخان الدولي (كيوكو شنكاي) ضمن مهرجان بلدية صيدا الرياضي.

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