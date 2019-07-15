بريطانيا تتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه سيبذل كل ما بوسعه لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي.



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ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن هانت، قوله "إن الشرق الأوسط يعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم، وفي حال امتلاك بعض الأطراف أسلحة نووية -في إشارة إلى إيران- سيشكل ذلك تهديداً حقيقياً للإنسانية"، مضيفاً "سأبذل قصارى جهدي لمنع هذا".

وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستفعل كل ما بوسعها لعودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

كان وزير الخارجية البريطاني هدد الشهر الماضي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني إذا استمرت طهران في انتهاك بنود الاتفاق، مضيفاً أنه يشعر "بقلق شديد" بعدما قالت إيران إنها جمعت مخزوناً من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، مطالباً طهران بالامتثال لبنود الاتفاق النووي.