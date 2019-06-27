مكتب “المستشارين” يعقد لقاءه الأسبوعي بثلاثة أعضاء فقط وغياب سبعة بالإضافة إلى بنشماش!

بعدما أصبحت ظاهرة الغياب في مجلس المستشارين متفشية، خصوصا في الجلسات العامة، واللجان البرلمانية، قال مصدر برلماني، إنها انتقلت إلى مكتبة المجلس.

وعلم “اليوم 24” أن اجتماع مكتب المجلس، الأسبوع الماضي، حضره ثلاثة أعضاء فقط، بالإضافة إلى الخليفة الأول للرئيس، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس الاجتماع في ظل غياب الرئيس، أيضا.

وحضر الاجتماع حميد كوسكوس، الخليفة الثالث للرئيس، وعبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس، والعربي المحرشي، محاسب المجلس، بينما غاب عنه كل من عبد الإله الحلوطي، الخليفة الثاني، وعبد القادر سلامة، والخليفة الرابع، وعبد الوهاب بلفقيه، وعز الدين زكري، محاسبي المجلس، وأحمد الخريف، وأحمد التويزي، وإدريس الراضي، أمناء المجلس.

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مصدر برلماني آخر، قال إنه في الوقت الذي يترك مجلس النواب أغلب اجتماعات لجانه البرلمانية مفتوحة أمام الصحافيين، يجعلها مجلس المستشارين مغلقة.

وأوضح المصدر نفسه أن السبب الحقيقي لجعل اجتماعات لجان مجلس المستشارين مغلقة، هو الغياب الكبير للمستشارين عن أشغالها.

وأفاد المتحدث بأن بعض اللجان يحضرها، أحيانا، ما بين 3 إلى 5 مستشارين برلمانيين.