الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية "حادة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس . وكان السبسي قد كشف في وقت سابق عن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

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