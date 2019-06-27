شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تبدأ زيارتها للإسكندرية.. والمحافظة: ننفذ مشروعات بـ21،2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارتها لمحافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، لتفقد الأوضاع داخل المحافظة والمشروعات التي يتم إنجازها.

واستقبل الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية وفد اللجنة، بمقر ديوان عام المحافظة، ليبدأ برنامج الزيارة بلقاء مع المحافظ والمسئولين التنفيذيين لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة اليوم، مناقشة النواب للتنفيذيين (مديري المديريات- رؤساء شركات المرافق – مديرى الإدارة)، وجولة تفقدية للمبنى الإدارى الملحق بالديوان العام والمركز النموذجي بخدمة المشروعات، ثم زيارة المنطقة الشمالية العسكرية، وزيارة ديوان حى شرق والمركز التكنولوجي، وتفقد مشروع تطوير ترعة المحمودية، وزيارة مشروع أعمال الحماية البحرية وقلعة قايتباى.

واستمعت اللجنة لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث قال المهندس محمد صلاح مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها وسيتم افتتاحها قريبا بالمحافظة تكلفتها 21،2 مليار جنيه.

وأشار إلي أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق سيادي لمحافظة الإسكندرية، وقال إن المشروعات المزمع انتهاء تنفيذها تشمل مستشفي العجمي العام بتكلفة 750 مليون، والجامعة اليابانية بقيمة مليار جنيه، وطريق الكافوري، وبشاير الخير 3 وبشاير الخير 5، وإعادة النسق الحضاري لبعض المناطق، ويتم تطوير منظومة المخلفات والقمامة والصرف الصحي، وكذلك مشروع محور المحمودية.

وتابع: "يتم تطوير ميناء الركاب البري، ويتم اعتماد المخطط الاستراتيجي من مجلس الوزراء، ويتم تطوير المناطق العشوائية مثل مساكن توشكي، والمكس، ومنطقة خلف العرائس، وسيتبقي 20 منطقة عشوائية محتاجة تدعيم مرافق، كما أن هناك توجيهات من الرئيس ببدء العمل علي مشروع بشاير الخير 6، وتم تخصيص قطعة الأرض مساحتها 15 فدان".

وأوضح أن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي تبلغ 92،6 %، وهناك 18 محطة معالجة، وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتخصيص 33 مليون جنيه لتطوير بعض المناطق في حي العامرية، وتم إنشاء وحدة البنية الأساسية للصرف علي المشروعات والبحث عن موارد بعيدا عن مصادر التمويل المعروفة في المحافظة.

كما تحدث عن مشكلة عجز الأطباء وضعف الموارد في منظومة الصحة، وأن المحافظ صدق علي قرار بإنشاء مجلس أعلي للصحة في محافظة الإسكندرية، وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لتطوير المستشفيات و22 مليون لتطوير الوحدات الصحية، بالتنسيق مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال.

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ولفت إلى أنه بالنسبة للصندوق السيادي سيتم البدء بالمشروعات الصناعية، وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة محافظة الإسكندرية للأصول والتطوير والمرافق.

وعن الإجراءات المتخذة بشأن بطولة الأمم الإفريقية، أوضح أن تم رفع كفاءة الطرق المحيطة بالاستادات، ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.

وكان في استقبال اللجنة نواب محافظة الإسكندرية، والذين شاركوا في الاجتماع مع المحافظ، وهم (كمال أحمد، عبد الفتاح محمد، إلهام المنشاوي، عمرو كمال، حسني حافظ، عفيفي كامل، صلاح عيسي، كما حضر النائب بكر أبو غريب.

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