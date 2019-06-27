شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رش ضبابي لمكافحة إنتشار البعوض في الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الشحر - ممثلاً بالمختصين بقسم الإصحاح البيئي - حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض بكثافة مؤخراً . وتأتي الحملة التي انطلقت مساء الأربعاء، بدعم وتمويل من السلطة المحلية بمديرية الشحر تفادياً لانتشار الحميات الفيروسية والاوبئة. حيث ستستمر لمدة أسبوع من تاريخ انطلاقها وتستهدف الأحياء السكنية بالمدينة وفقاً لبرنامج توزيع الأحياء المعد من قبل المختصين . هذا ويدعو مكتب الأشغال العامة الأهالي بالتعاون مع فرق الرش وضرورة تحذير الأطفال بالابتعاد عن عربات نقل مكائن الرش وعدم التعرض المباشر لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة رش ضبابي لمكافحة إنتشار البعوض في الشحر بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.