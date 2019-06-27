شكرا لقرائتكم بلومبيرغ: موظفون بهواوي تعاونوا مع الجيش الصيني بأبحاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس، أن عدة موظفين من شركة "هواوي تكنولوجيز" تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في 10 مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقالت "بلومبيرغ" إن موظفين في "هواوي" تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة الجيش الشعبي في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

وقال المتحدث باسم "هواوي" لـ"بلومبيرغ" في بيان عبر رسالة إن "هواوي" ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية".

وأضاف: "هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للأبحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات‭‭‬‬ تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالأبحاث والتطوير من أجل الجيش".