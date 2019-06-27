قيادة الجيش: متضامنون مع مطالب العسكريين وندعوهم لعدم قطع الطرقات

أكدت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان "تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم"، داعية إلى "عدم الاستمرار في ​قطع الطرقات​، والتجاوب مع ​القوى الأمنية​ وتسهيل أمور المواطنين، وإعادة الأمور إلى طبيعتها".

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