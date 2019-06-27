شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستغلال مراكز الشباب لنشر الوعى والتصدى للأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بوضع رؤية لاستغلال مراكز الشباب فى زيادة الوعى لدى الشباب وتوفير فرص عمل من خلال عقد ورش للعمل من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الشركات على أن تُجرى هذه اللقاءات فى مراكز الشباب.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مراكز الشباب مهمة للتصدى للأفكار الإرهابية والمتطرفة ولابد من استغلال التجمعات الشبابية فى جلب مزيد من الأفكار حول كيفية استغلال هذه الطاقة فى الصناعة والاستثمار والبناء وأن نحولهم لطاقة منتجة قادرة على بناء الدولة.

وأشار عضو البرلمان، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل مؤسسات الدولة المختلفة بالشباب، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة مشروعات قومية نستثمر فيه هذه الطاقة وعدم تركهم عرضه للأفكار المتطرفة والإرهابية، وأن بناء الإنسان المصرى أهم محور لابد أن تركز عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة.