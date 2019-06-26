استعراض العلاقات الثنائية بين ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي... وتوقيع 15 مذكرة تفاهم

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في القصر الأزرق الرئاسي بالعاصمة سيول.

وقال ولي العهد: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية».

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «كما تعلمون فخامتكم، فإن المملكة العربية السعودية قد وضعت خطة لتحول تاريخي وهي رؤية المملكة 2030، حيث تغطي هذه الخطوة الطموحة ثلاث ركائز، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ونتطلع من خلال هذه الرؤية، أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابطا بين قارات العالم».

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أن المملكة دولة رئيسية في الشرق الأوسط، وحريصة على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتطرق الرئيس الكوري الجنوبي إلى أهمية زيارة ولي العهد الحالية في تطوير التعاون بين المملكة وكوريا في مختلف المجالات، منوها في هذا الصدد برؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مختلف المجالات.

وقد شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، و«وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين، وذلك تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

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وضمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمراً صحافياً، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية، لبدء أعمالها في المملكة.

وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة، مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات، شملت عدداً من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، مثل «مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية»، و«مستشفى جامعة سيول الوطنية»، و«بنك كوريا الصناعي»، و«سامسونغ بايوبس»، إضافة إلى «الشركة الكورية للكيماويات»، وشركة «إس كاي للغاز»، وشركة «إس كاي العالمية للكيماويات»، و«بلومكس» و«ماينوريتي»، و«المعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم»، وشركة «بي كي» للصمامات.

وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر، أن ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي عقد اليوم، بين الجهات السعودية ونظيراتها الكورية الجنوبية يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين، والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما، لافتاً إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين الصديقين كبيرة وواعدة، لا سيما في ظل «الرؤية السعودية الكورية 2030»، التي تعزز من فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين، في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.