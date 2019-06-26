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مجلس ذي قار يصوت على اقالة المحافظ

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صوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، على اقالة المحافظ يحيى الناصري.
وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيو، إن "مجلس محافظة ذي قار صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على اقالة المحافظ يحيى الناصري".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "22 عضوا في مجلس المحافظة صوتوا على اقالة الناصري من بين 23".

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