الجزائر.. أحمد صالح يؤكد أنْ لا طموحات سياسية للجيش

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تحمله كلمة مرافقة من معنى.
وقال نائب وزير الدفاع في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة تقوده للأكاديمية العسكرية بشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" (غربي العاصمة) أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، قائلا "طموحنا الوحيد هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل".
وبحسب بیان لوزارة الدفاع فإن الفريق قايد صالح "سیعقد في الیوم الأول من الزيارة لقاء توجیھیا مع إطارات وطلبة الأكاديمیة، لیترأس في الیوم الموالي مراسم حفل تخرج الدفعات بھذه المؤسسة التكوينیة المرموقة".
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