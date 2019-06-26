إتحاد حقوقي عربي إفريقي للدفاع عن العرب والقارة السمراء

تزامنا مع انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بجنيف عقدت اللجنة المؤسسة للمجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان اجتماعها الاول بجنيف حيث تم مناقشة الاهداف والغايات من تأسيس المجموعة كتحالف بين المنظمات الحقوقية العربية والافريقية (غير الحكومية) لاجل النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز دور المنظمات الحقوقية العربية والافريقية بالمحافل الحقوقية الدولية والتنسيق والدعم المشترك بينهم.

وضمن الاهداف تعزيز الوحدة العربية الأفريقية لتحقيق التطلعات لشعوبها والعمل علي إزالة جميع أشكال الاستغلال وتنسيق وتكثيف تعاون المجموعة بكل المحافل الدولية وتعزيز جهود الدول العربية والافريقية وخلق الشراكة معها لتوفير ظروف حياة أفضل للشعوب وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضرورة كفالة اهتمام خاص للحق فى التنمية وإزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وغيرها، والتمسك بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة فى الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التى تم إقرارها فى إطار منظمة الامم المتحدة وتعزيز السلام والعدالة الدولية.

وتضم المجوعة 7 منظمات حقوقية افريقية و8 منظمات حقوقية عربية ويوجد بالمجموعة 4 منظمات لديها العضوية الاستشارية بالامم المتحدة.

وتم تعين اللجنة التنفيذية من فيصل فولاذ (البحرين)، والمستشار عبد الرحمن المسيبلي (اليمن)،وتلدكاور اوا ياي (السنغال) وأمين محمد (النيجر).

وسيتم عقد المؤتمر التاسيسي للمجموعة بجنيف في شهر اكتوبر 2019 تزامنا مع الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان.